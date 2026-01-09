На Украине начали сливать воду из батарей на фоне энергетического кризиса

В связи с энергетическим кризисом в Киеве происходит слив воды из отопительных систем. Согласно информации, полученной порталом «Страна» от компетентного источника, распоряжение о сливе поступило коммунальным службам пяти районов столицы.

© Московский Комсомолец

По данным украинских СМИ, это затрагивает около двух миллионов жителей. Мера необходима для предотвращения замерзания воды в батареях из-за неспособности ТЭЦ обеспечить достаточное теплоснабжение.

По словам Попенко, слив воды позволит избежать повреждения труб, хотя и приведет к временному прекращению отопления в домах. После проведения ремонтных работ на ТЭЦ систему можно будет перезапустить. Однако, он подчеркивает, что восстановление отопления — процесс, требующий времени.