Украина передала право на разработку литиевого месторождения другу Трампа

Право на разработку крупного месторождения лития в Кировоградской области получила группа инвесторов из США, в число которых входит друг американского лидера Дональда Трампа Рональд Лаудер. Об этом пишет газета New York Times.

© Unsplash

США и Украина в 2025 году подписали соглашение о ресурсах, которое в том числе распространяется на украинские редкоземельные элементы. Соглашение подразумевает, что 50 процентов прибыли от добычи украинских газа, нефти и других ресурсов будут передаваться в специальный фонд. Отмечалось, что через этот фонд США получат отчисления с продажи украинских ресурсов.

По информации осведомленных источников, Украина отдала победу в тендере на разработку месторождения «Добра» американским инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд Лаудер, друг президента Трампа. Решение было принято специальной комиссией.

«Хотя для его принятия еще требуется формальное одобрение кабинета министров Украины сделка, по сути, уже заключена», - пояснили источники издания из числа членов комиссии.

Они особо подчеркнули, что консорциум-победитель превзошел конкурентов, выполнив большинство критериев тендера, и опровергли любые предположения о фаворитизме. В реализации проекта по разработке лития также примет участие энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая американскому государственному инвестиционному агентству, созданному во время первого президентского срока Трампа.

«Литиевое месторождение, расположенное в центральной Украине, является одним из крупнейших в стране», - говорится в статье.

При этом издание отметило, что для получения прибыли потребуются годы, так как, по данным экспертов, с момента открытия месторождения до начала добычи обычно проходит около 15 лет.

Напомним, что в декабре 2025 года власти Украины рассекретили данные о полезных ископаемых в рамках договора с США о разработке недр. В их число вошли алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий и другие полезные ископаемые.