Стало известно, сколько Россия в 2025 году поставила газа в ЕС

По итогам 2025 года Россия, как следует из анализа РИА Новости данных компании Bruegel, сократила экспорт газа в Евросоюз до 37,99 млрд кубометров, опустившись на третье место среди крупнейших поставщиков газа.

© Московский Комсомолец

ЕС в прошлом году импортировал 313,6 млрд кубометров газа, из которых 37,99 млрд были куплены у России. Показатель почти на треть меньше, чем в 2024 году (54,5 млрд кубометров). Таким образом, доля России на местном рынке за год снизилась с 18,3% до 12,1%.

Больше всего газа в 2025 году объединение приобрело у Норвегии – 97,1 млрд кубометров. На эту страну пришлось 31% всего импортированного ЕС газа.

На втором месте США с 82,9 млрд кубометров (на 61,4% больше, чем год назад). Доля Штатов за год выросла с 17,2% до 26,4%.