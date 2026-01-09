Официальный курс доллара на Украине впервые превысил 43 гривны

Установленный Национальным банком официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил порог в 43 гривны. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, официальный курс в 43,0757 гривны за доллар был установлен Нацбанком Украины на понедельник, 12 января. При этом 9 января официальный курс составил 42,9904 грн/$.

«За эту неделю гривна по официальному курсу потеряла к доллару 80 копеек, к евро - 57. Наличный курс американской валюты на максимуме достиг в кассах банков - 43,70 грн/$ (…) Самый дорогой наличный евро стоил в банках уже 51 грн/€, а средний диапазон на покупке/продаже оказался на 49,92-50,68 грн/€», - отмечает издание.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что «входящий валютный поток на Украину значительно превышает исходящий». Таким образом, по его мнению, речь может идти об управляемой девальвации гривны, в том числе для покрытия дефицита госбюджета за счет конвертации международной помощи по более выгодному курсу, а также для удовлетворения требований Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, что ранее Рада приняла бюджет Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов). При этом, по прогнозам МВФ, госдолг Украины в 2026 году продолжит расти и составит 110,4% ВВП.