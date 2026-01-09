Трамп заявил о получении нефти от Венесуэлы

США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти, стоимость которой оценивается в четыре миллиарда долларов. Об этом заявил сегодня американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с главами крупнейших американских нефтяных компаний Трамп уточнил, что нефть была передана 8 января.

«Венесуэла передала нам 30 миллионов баррелей нефти на сумму примерно четыре миллиарда долларов», - пояснил он, поблагодарив Каракас.

При этом Трамп отметил, что часть средств от продажи нефти вернется в Венесуэлу, часть останется в США, а еще часть получат нефтяные компании.

В начале января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом.

После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США и заявил о том, что «временные власти» страны передадут Вашингтону от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Американский лидер заверил, что эти средства будут находиться под его контролем, «чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и США».