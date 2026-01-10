Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума за 45 лет

Доля Соединенных Штатов Америки в мировой экономике в начале второго президентского срока Дональда Трампа упада до минимума с 1980 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Так, согласно их данным, доля ВВП США по паритету покупательной способности (ППС) в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%. Это является минимальным показателем за 45 лет.

В то же время доля США в мировой экономике за президентский срок Джо Байдена составляла в среднем 14,93%.

При этом номинальный размер ВВП США в третьем квартале 2025 года, согласно данным Федеральной резервной системы, достиг почти 31,1 трлн долларов – это исторический максимум. По сравнению с последним кварталом президентства Байдена прирост ВВП по номиналу составил 3,5%.

Ранее сообщалось, что США неожиданно нарастили закупки российских сладостей.