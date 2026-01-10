Финансовый советник оценил защищенность российских купюр

Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных банкнот в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина.

По словам Родина, топ-5 самых защищенных в мире купюр возглавляет швейцарский франк. Следом за ним расположились евро и австралийский доллар с 3d-элементами на банкноте. Замыкают этот список кенийский шиллинг и российский рубль.

Финансовый советник отметил, что купюры в ряде зарубежных стран изготавливают из полимера – это помогает им быть более защищенными. В России же банкноты печатают на хлопковой бумаге, но по уровню защищенности они не уступают полимерным.

Банк России уже несколько лет работает над повышением качества и долговечности российских денег. Ранее он показал обновленную купюру 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.