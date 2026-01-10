Аналитики ждут профицита на рынке нефти в 2026 году

Мировой рынок нефти в 2026 году столкнется с профицитом от 0,3 млн до более 2 млн б/с, считают опрошенные ТАСС аналитики. Однако многое будет зависеть от действий ОПЕК+.

Так, партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что реалистичный сценарий на 2026 год - это незначительный профицит, потому что предложение растет быстрее спроса за счет добычи в странах вне ОПЕК+, несмотря на позитивные сигналы из Азии.

"Мы ориентируемся в диапазон 0,3-0,5 млн б/с, где нижняя граница ближе к сценарию осторожной политики ОПЕК+, а верхняя реализуется при ускоренном росте добычи и слабом спросе", - отметил он.

По мнению аналитика ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Марка Шумилова, при неизменных геополитических условиях на мировом рынке нефти в 2026 году отрасль может столкнуться со значительным профицитом в 1,3-2,1 млн б/с, в случае если ОПЕК+ продолжит добычу в рамках или выше текущих квот.

В начале ноября 2025 году "восьмерка" ОПЕК+ договорилась нарастить в декабре 2025 года добычу нефти на 137 тыс. б/с к уровню ноября, а затем взять паузу в дальнейшем наращивании добычи. На встрече в конце ноября восемь ведущих стран ОПЕК+ подтвердили соответствующие договоренности. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.

Руководитель центра по аналитике российских акций "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин считает, что профицит на мировом рынке нефти уже существует.

"Профицит уже сейчас на рынке присутствует, около 4 млн б/с, к II кварталу ожидаем его сокращения до 2 млн б/с, дальнейший тренд будет в том числе зависеть от действий ОПЕК+ с апреля", - добавил он.

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко отметил, что профицит - одна из ключевых причин снижения цен на нефть в 2025 году, при этом размер данного профицита оценивается по-разному.

"Согласно оценкам OPEC, действительно, можно констатировать, что коммерческие запасы нефти растут. Вместе с тем ряд экспертов обращает внимание, что растут и потребности стран в нефти. Например, могут продолжиться покупки нефти со стороны Китая для пополнения запасов. Energy Aspects оценивает емкость хранилищ КНР в примерно 2 млрд баррелей. Эти емкости будут расширяться, так как в настоящее время реализуется строительство еще нескольких хранилищ. Kpler при этом считает, что текущие запасы нефти в КНР составляют чуть более 1,5 млрд баррелей", - рассказал он.

США также продолжают наращивать запасы нефти, добавил аналитик.