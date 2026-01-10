Названы последствия использования США «мусорной» нефти Венесуэлы

При нынешних ценах американские компании не будут спешить инвестировать десятки миллиардов долларов в венесуэльскую нефть, увеличивая добычу, потому что цена и так низкая, рассказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что желание президента США Дональда Трампа контролировать венесуэльскую нефть может обернуться большими проблемами для Штатов. Утверждается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако большая их часть является сверхтяжелой и «мусорной».

Sohu: Венесуэльская нефть может стать ловушкой для США

Эксперт отметил, что венесуэльская нефть хороша для выработки нефтепродуктов, и многие американские нефтеперерабатывающие заводы десятилетними работали именно на этой нефти. С другой стороны, указал он, компании США не будут спешить туда инвестировать десятки миллиардов долларов.

«Американский сорт WTI ниже 60 долларов за баррель. Если сейчас будет новость о том, что Трамп либо выдает генеральные лицензии, либо вообще замораживает санкции против, цена уйдет еще ниже. Если они будут вкладывать деньги и увеличивать объем добычи, цена еще ниже уйдет. Поэтому в итоге вложишь десятки миллиардов долларов в проект, который окажется нерентабельным. Американские компании прекрасно это все понимают», — объяснил Юшков.

Аналитик отметил что сейчас компании США спешат получить доли проекта, но не спешат увеличивать добычу, ожидая более благоприятных времен.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы.