Рубль признали одной из самых защищенных банкнот

Российские банкноты входят в число самых защищенных в мире и занимают место в пятерке лидеров по уровню защиты. Об этом РИА Новости сообщил финансовый консультант и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По его оценке, наивысший уровень защиты демонстрирует швейцарский франк, за ним следуют евро и австралийский доллар, который отличается наличием трехмерных элементов. В топ также входят кенийский шиллинг и российский рубль.

Эксперт отметил, что в ряде стран для повышения надежности банкноты изготавливают из полимера, тогда как в России используется хлопковая бумага. Несмотря на это, отечественные купюры по уровню защиты сопоставимы с мировыми лидерами.

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков пояснил, что Банк России применяет современные и проверенные технологии защиты. Среди них — водяные знаки, защитные волокна, микротекст, микроперфорация, сложные защитные нити и оптически переменные элементы.

В Центробанке уже несколько лет последовательно повышают износостойкость и качество российских денег. Первыми обновление прошли купюры номиналом 100 и 5000 рублей. В декабре 2025 года была представлена новая банкнота в 1000 рублей, в дизайне которой использованы защитная нить, оптические эффекты, традиционный водяной знак и микрографика с изображениями культурных символов.