Прирост оборотов мировой торговли замедлится в 2026 году

Прирост оборота мировой торговли в 2026 году замедлится до 2,5% после 3,5% в 2025 году. Такой прогноз содержится в исследовании Российской академии наук, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, аналитики связывают эту тенденцию с продолжением торгово-политического противостояния, сохранением международной напряженности и вероятным замедлением роста мировой экономики.

Отмечается, что одной из ключевых тенденций станет дальнейшее изменение баланса сил: доля развитых стран в мировой торговле продолжит сокращаться, а развивающихся — увеличиваться. Структура торговли будет испытывать сильное влияние политики импортозамещения, активно проводимой крупнейшими экономиками.

США и ЕС, следуя целям реиндустриализации и снижения зависимости, ограничивают импорт и стимулируют внутреннее производство. Китай, в свою очередь, фокусируется на расширении внутреннего рынка и укреплении технологического суверенитета. Противостояние США и Китая, особенно в сфере высоких технологий, будет оставаться фактором, тормозящим глобальный товарооборот.

В то же время авторы доклада отмечают, что более мягкая торговая политика ЕС в отношении Китая позволяет сохранять относительный оптимизм относительно перспектив экономических отношений между Брюсселем и Пекином.