Во Франции заявили о бюджетном удушье

Франция может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета хотя бы до пяти процентов ВВП. Об этом заявил глава Центрального банка (ЦБ) страны Франсуа Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Inter, передает РИА Новости.

По словам главы французского ЦБ, сейчас государство вынуждено выбирать между поддержкой пожилых граждан и молодежи, а обеспечение пенсионной системы в стране фактически лежит на плечах молодого поколения.

«Так продолжаться не может», — добавил он.

Французский парламент вернулся к рассмотрению проекта бюджета на 2026 год в четверг, 8 января. Депутаты смогут с ним ознакомиться через три дня.

