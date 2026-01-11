Фондовый рынок Венесуэлы показал рост в 2,5 раза

Венесуэльский фондовый рынок показывает феноменальный рост. За несколько дней его показатели выросли примерно в 2,5 раза, а за полгода — в 12 раз. При годовой инфляции около 300% это означает, что рынок опередил её в восемь раз. Столь резкий скачок инвесторы связывают с политическими изменениями, а именно с уходом с поста президента Николаса Мадуро, которого многие считали главным фактором экономических проблем страны.

Напомним, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе, а также в районе аэропорта Симон Боливар в Майкетии и порта Ла-Гуайра прогремели взрывы. Сообщалось о пролете низколетящих самолетов. В ответ власти ввели в стране чрезвычайное положение. В результате ударов, нанесенных США, погибли не менее 80 человек.

Президент США Дональд Трамп подтвердил военную операцию, заявив о захвате и вывозе из Венесуэлы ее президента Николаса Мадуро и его супруги. МИД России осудил эти действия как недопустимое посягательство на суверенитет, призвав США немедленно освободить венесуэльских лидеров.

5 января Мадуро был доставлен в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. На судебном заседании он заявил о своей честности; ни он, ни его супруга Силия Флорес вину не признали. Следующее заседание по его делу назначено на 17 марта.