Минюст США начал уголовное расследование в отношении главы ФРС

Федеральные прокуроры США начали уголовное расследование в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, связанное с реконструкцией штаб-квартиры службы стоимостью $2,5 млрд и его показаниями в Конгрессе по этому поводу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава ФРС заявил, что расследование стало результатом длительного недовольства президента Дональда Трампа отказом регулятора снижать процентные ставки так быстро и резко, как требует глава государства.

«Угроза уголовного преследования — это следствие того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки исходя из нашей наилучшей оценки того, что послужит общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента», — заявил Пауэлл в видеообращении, опубликованном в аккаунте ФРС в соцсети X.

Председатель ФРС предупредил, что результат расследования определит будущее решений центробанка.

«Речь идет о том, сможет ли ФРС и дальше устанавливать процентные ставки на основе фактов и экономических условий — или же денежно-кредитная политика будет направляться политическим давлением или запугиванием», — заявил Пауэлл.

Фьючерсы на акции упали после заявления Пауэлла. Министерство юстиции в пятницу вручило ряду сотрудников ФРС повестки с угрозой уголовного обвинения, связанного с показаниями главы регулятора в банковском комитете Сената в июне прошлого года. Как отмечается CNBC ряд обвинений заключались и в связи с дорогостоящим контрактом на ремонт офисов ФРС. При этом председатель резервной службы отметил, что ведомство предпринимало все возможные меры, чтобы информировать Конгресс о проекте реконструкции. Это лишь предлоги, добавил он.

«У меня глубокое уважение к верховенству закона и подотчетности в нашей демократии. Никто, и уж точно не глава Федеральной резервной системы, не стоит выше закона, но это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз администрации и постоянного давления», — заявил Пауэлл.

Он отметил, что служил в ФРС при четырех администрациях — республиканцев и демократов. В каждом случае он выполнял свои обязанности без политического страха или пристрастия, сосредоточиваясь исключительно на ценовой стабильности и максимальной занятости.

«Государственная служба иногда требует твердости перед лицом угроз. Я буду продолжать выполнять работу, на которую меня утвердил Сенат, с честностью и преданностью служению американскому народу», — добавил глава ФРС.

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис, член банковского комитета Сената, раскритиковал расследование Пауэлла и заявил, что будет выступать против назначения Трампом преемника Пауэлла и любого другого кандидата в совет ФРС, пока это юридическое дело полностью не разрешится.

Трамп в интервью NBC в воскресенье вечером заявил, что ничего не знает о расследовании в отношении Пауэлла. Президент неоднократно критиковал главу ФРС за то, что регулятор не снижает процентные ставки так сильно и быстро, как требовал глава государства с момента вступления в должность в январе 2025 года. Кроме этого, администрация действующего президента, так же подавала в суд на одного из членов совета управляющих ФРС с обвинениями в махинациях с недвижимостью.