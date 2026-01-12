«Налоговая революция» вступила в силу

Заработали масштабные изменения в налоговой системе России, сообщает ИА DEITA.RU.

Налоговое законодательство в России изменено с 12 января. Так, изменения затронут бизнес, ИП и наёмных работников. Вступают в силу новые правила - меняются механизмы работы от ставок до правил администрирования.

Так, НДС повышается с 20% до 22%. Для УСН и ПСН снижаются лимиты доходов для перехода на НДС. Сокращаются льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Для IT-компаний страховые взносы вырастут до 15%.

Кроме того, водится прогрессивная шкала НДФЛ (13–22%) для граждан стран ЕАЭС. Повышаются акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки. К слову, ранее в России с 1 января 2026-го увеличены акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла. Это плановая индексация, объясняемая инфляционными процессами в экономике.

Согласно нововведениям, меняются правила работы с единым налоговым счётом (ЕНС). Как уточняет РБК, суть реформы заключается в структурном переосмыслении действующей налоговой системы.

Основная задача - повышение собираемости налогов и перераспределение нагрузки. По расчётам, дополнительные доходы бюджета в 2026–2028 годах превысят 4,4 трлн рублей. Кроме того, задачей, поставленной президентом, является выход из тени части российской экономики и повышение ее прозрачности.

Власти заверяют, что при формировании предложений по поправкам были учтены мнения бизнес-ассоциаций, общественных объединений. Все разъяснения были опубликованы заблаговременно.