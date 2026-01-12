Россия вышла в лидеры по поставкам гречки в США

Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Такие выводы сделало РИА Новости на основе данных американской статистической службы.

За десять месяцев российские компании экспортировали в Соединенные Штаты гречку на сумму около $1,8 млн. Для сравнения, канадские поставщики за тот же период продали продукции на $1,6 млн.

Как следует из расчетов агентства, объем закупок российской гречки стал максимальным с 2022 года. Тогда американский рынок приобрел у РФ продукции на $3,3 млн.

В результате Россия заняла первое место среди экспортеров гречки в США. Существенно меньшие объемы поставок приходятся на другие страны. Так, Украина продала продукции на $155,3 тыс., Китай — на $121,7 тыс., а Литва заняла пятое место с показателем $119,7 тыс.

До этого агентство писало, что импорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года. Больше всего по вкусу американцам пришлась российская выпечка — за десять месяцев ее импорт увеличился на 23% и достиг $2,1 млн, и карамель, ввоз которой вырос в 1,6 раза, до $1,1 млн за год.