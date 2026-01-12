От Украины потребовали срочно расплатиться по многомиллионному долгу

У Украины остался день для выплаты Международному валютному фонду (МВФ) порядка 180 миллионов долларов в счет погашения очередного кредита. Об этом сообщает ТАСС.

Представители республики должны выплатить организации в общей сложности около 179,6 миллиона долларов. Крайний срок наступил в понедельник, 12 января. До конца суток Киев должен погасить сумму в размере порядка 125,7 миллиона СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда).

Этот кредит был предоставлен Украине в рамках механизма расширенного кредитования (EFF). Программа финансовой помощи была одобрена МВФ в 2023 году. С тех пор организация предоставила Киеву суммарно 11,45 миллиарда долларов под проценты.

Нынешняя программа помощи действует до 2027 года, ее объем составляет 15,6 миллиарда долларов. Для продолжения финансирования власти Украины должны провести ряд реформ, направленных в том числе на борьбу с коррупцией. Именно этот пункт официальный представитель МВФ Джули Козак называла ключевым. В противном случае, предупредила она, Украина может лишиться поддержки организации после окончания боевых действий.