В России готовятся нарастить мощности по хранению топлива

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям изучить вопрос о наращивании мощностей для хранения топлива на нефтеперерабатывающих заводах. Соответствующее поручение было дано по итогам правительственного совещания в конце 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Согласно протоколу, Минэнерго, Ростехнадзор, Минтранс и нефтяные компании должны к концу марта 2026 года представить в правительство предложения по формированию «системы хранения необходимого объема запасов топлива». В документах необходимо указать возможные источники финансирования и меры стимулирования для создания такой системы.

Параллельно Минэнерго и ФАС должны проработать инициативу об обязанности нефтяных компаний перерабатывать внутри страны не менее 40% добываемой нефти с последующей поставкой произведенного топлива на внутренний рынок.

Эксперты отмечают, что текущие резервы топлива в России оцениваются примерно в 2 млн тонн бензина и 3 млн тонн дизеля, что обеспечивает запас на 2–3 недели. Однако значительная часть этих объемов находится в логистической цепочке, а не непосредственно на заводах.

В Kasatkin Consulting подчеркивают, что увеличить хранение на НПЗ целесообразно на 0,5–1,5 млн тонн. Как отмечается, это даст дополнительно до недели покрытия спроса. Однако, по оценкам компании, создание более масштабных резервов мощностью свыше 2 млн тонн потребует значительных инвестиций — порядка 60–100 млрд рублей на каждый миллион тонн мощностей — из-за необходимости развивать сопутствующую инфраструктуру.

В связи с этим ожидается, что нефтяные компании в обмен на строительство хранилищ будут запрашивать у государства преференции, особенно учитывая текущие крупные инвестиции в модернизацию НПЗ.