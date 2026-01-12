Экономический прогноз на неделю: курс рубля и топливные перспективы

Российские эксперты дали экономический прогноз. В частности, он касается курса рубля и топлива. Подробности — в материале «Рамблера».

Российская экономика

Финансовый эксперт Алексей Кричевский в беседе с 72.ru прогнозирует, что экономика будет зависеть от геополитики. Он считает, что ситуация будет примерно такой же, как в 2025 году: усиление санкций, национализации, изменения в фискальной политике и курсе валют.

Позитив возможен, если будет достигнуто мировое соглашение, но Кричевский сомневается в глобальных улучшениях в 2026 году. Ушедшие компании будут возвращаться с опаской через посредников, что повысит цены.

Возвращение компаний займет от трех месяцев до полугода при наличии политической воли. Эксперт видит два сценария: либо конфликт завершится в 2026 году, либо продолжится в том же духе.

Российский рубль

Экономисты высказали разные прогнозы относительно курса рубля в 2026 году. Константин Селянин, кандидат экономических наук, считает, что для социального спокойствия курс не рухнет ниже 90 рублей за доллар. Если бюджет будет наполняться за счет девальвации, курс может подняться до 110−130.

Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, ожидает укрепления рубля. Оно возможно, так как торговля ведется по новым правилам. Курс в 70−80 рублей будет положительным результатом, а 70−75 рублей — оптимальным.

Кричевский прогнозирует курс 85−90 рублей к концу года. При неблагоприятных условиях курс может превысить 100 рублей.

Российское топливо

По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, радикальных потрясений в 2026 году пока не ожидается, но тенденция к подорожанию топлива сохраняется.

«И бензин по 100 рублей мы действительно можем увидеть, — например, в Южно-Сахалинске некоторые сорта бензина уже стоят 96 рублей за литр», — подчеркнул специалист.

Доходы

Зарплаты и доходы не будут значительно расти, считает Константин Селянин. Раньше их рост обеспечивали спрос военной промышленности и необходимость адаптировать гражданские зарплаты. Теперь этого нет, и нет смысла увеличивать зарплаты в других сферах, отметил специалист.

Селянин прогнозирует рост зарплат на уровне официальной инфляции, но реальную покупательную способность населения он считает снижающейся. Василий Колташов также предсказывает рост номинальных доходов, но с сохранением диспропорций.

Он отмечает, что зарплаты специалистов, которых мало, например инженеров и доставщиков, могут расти, так как их недостаток на рынке труда вынуждает работодателей платить больше. В других сферах зарплаты можно не повышать годами, и работники вряд ли смогут найти другое место, считает экономист.