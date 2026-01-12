Ценам на нефть предсказали новое падение

Стоимость нефти в мире продолжит падение в 2026 году, так что к декабрю марка Brent подешевеет до 54 долларов за баррель, а марка WTI — до 50 долларов. Об этом говорится в записке инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Средние цены на нефть по итогам всего года составят 56 и 52 доллара за баррель соответственно на фоне роста запасов сырья в развитых странах. Главной угрозой исполнению своего прогноза аналитики считают реализацию различных геополитических рисков, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой.

По их оценкам, без перебоев поставок избыток нефти в 2026 году составит 2,3 миллиона баррелей в сутки. Сократить его позволит только замедление роста предложения стран, не входящих в ОПЕК.

По состоянию на начало дня 12 января Brent торгуется на уровне 63 долларов за баррель, а WTI — на уровне 59 долларов. С конца прошлой недели нефть находится на месячных максимумах на фоне неопределенной ситуации в Венесуэле и усилении протестов в Иране.

В Goldman Sachs считают, что в 2027 году цены вырастут до 58 и 54 долларов за Brent и WTI, что на пять долларов ниже прошлой оценки. Существенного роста стоимости сырья можно ждать только к концу десятилетия.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хотел бы сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель, а одним из способов добиться такой динамики он видит контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы. При этом СМИ оценивают инвестиции, необходимые для возрождения нефтяной инфраструктуры республики, в 100 миллиардов долларов.