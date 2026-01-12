Экономика европейской страны оказалась в критическом состоянии

Экономика Молдавии остается в критическом состоянии из-за неконтролируемой инфляции, значительно опережающей среднемировые показатели. Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, при среднемировой инфляции около 4,2% в 2025 году прогнозируемый уровень в Молдавии составляет 7,7%, что ежемесячно подрывает покупательную способность граждан. В то время как многие экономики вернули инфляцию к 2–3%, страна продолжает «проигрывать эту борьбу», написал он.

Филат критикует власти за уход от практических решений в пользу абстрактных дискуссий. По словам экс-премьера, инфляция, зарплаты, пенсии должны быть реальными приоритетами, а не инструментами политической коммуникации.

Напомним, что после рекордной инфляции в 30,2% в 2022 году и некоторой стабилизации в 2023-2024 годах, в 2025 году экономика Молдавии вновь столкнулась с кризисными явлениями на фоне роста цен на энергоресурсы.