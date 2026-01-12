Спрогнозирован курс доллара в феврале

Главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет спрогнозировал стоимость доллара в феврале в пределах 73—82 рублей.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в январе — феврале рубль будет крепким.

По словам специалиста, этому будет способствовать продажа иностранной валюты из средств ФНБ и экспортёрами на внутреннем рынке, геополитический оптимизм и ожидание сохранения ключевой ставки на фоне индексации НДС.

В то же время следует не забывать, что курс иностранных валют также будет зависеть от эффекта влияния индексации НДС на инфляцию, добавил аналитик.

