Планы Трампа могут обрушить мировой рынок нефти

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить добычу нефти в Венесуэле, что может привести к снижению мировых цен на нефть. Венесуэла, один из основателей ОПЕК, обладает значительными запасами, но из-за длительного отсутствия инвестиций добыча упала ниже 1 миллиона баррелей в день, сообщает Wall Street Journal.

Восстановление отрасли потребует значительных временных и финансовых вложений, однако даже небольшое увеличение добычи окажет давление на мировой рынок. Члены ОПЕК стоят перед выбором: сократить добычу и поддержать цены или рискнуть отношениями с США.

По оценкам аналитиков JPMorgan, совокупные запасы нефти в США, Гайане и Венесуэле могут предоставить Америке контроль над 30% мирового запаса нефти, что значительно усилит ее влияние на нефтяной рынок. В ответ на это ОПЕК предпринимает меры по стабилизации ситуации, согласовав приостановку увеличения добычи до 2026 года.

Низкие цены на нефть бьют по всем участникам рынка, включая союзников Трампа. Для США порог рентабельности составляет $50 за баррель, для Саудовской Аравии — $100. Для России низкие цены усугубляются санкциями и атаками. ОПЕК теряет влияние из-за роста добычи в США, Бразилии и Гайане.

Действия США, направленные на контроль над венесуэльской нефтью, могут вызвать резкое падение цен и перераспределение влияния на глобальном нефтяном рынке. Это приведет к увеличению давления на производителей и усилит борьбу за ресурсы и влияние.