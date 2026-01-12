Туристический налог распространился еще на восемь регионов России

В 73 регионах России с начала года действует туристический налог, пишут «Известия». Сбор взимается не во всех населенных пунктах субъектов, а в отдельных муниципалитетах. В прошлом году налог применяли в 65 субъектах.

К системе туристического сбора в 2026 году присоединились Йошкар-Ола, Курск, Псковская область, Оренбург, Тюмень, Смоленская, Московская и Самарская области. Ставка налога составляет до 2% от стоимости номера, при этом минимальный платеж установлен на уровне 100 рублей. Решение о введении налога принимают местные власти.

Сбор включается в стоимость проживания и платится однократно, но государству его уплачивают владельцы гостиниц и других средств размещения. Собранные средства направляются на благоустройство территорий и развитие инфраструктуры. В прошлом году доходы от туристического налога в России достигли 5,6 млрд рублей.