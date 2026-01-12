Бензин на бирже подорожал в первый торговый день года

Бензин всех марок подорожал по итогам первого в 2026 году торгового дня на бирже, при этом дизельное топливо снизилось в цене больше, чем на 1%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах вырос в цене на 1,2% - до 54,673 тыс. руб. за тонну, а цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ прибавила за день на 0,48% - до 59,003 тыс. руб. за тонну.

В то же время стоимость летнего дизельного топлива упала за день 1,17%, до 53,914 тыс. руб. за тонну, стоимость межсезонного дизеля снизилась на сегодняшних торгах на 1,72%, до 53,455 тыс. руб. за тонну, а цена зимнего дизеля потеряла 1,09%, опустившись до 60,985 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут подорожал за день на 4,85% - до 11,774 тыс. руб. за тонну, а авиакеросин - прибавил 0,46%, до 76,589 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на сегодняшних торгах на 1,78% - до 20,868 тыс. руб. за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

Временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям) и дизельного топлива для непроизводителей продлен в РФ до конца февраля 2026 года.