Еврокомиссия назвала сроки первых выплат кредита для Киева

Еврокомиссия (ЕК) планирует начать выплачивать Киеву кредит в 90 миллиардов евро во втором квартале 2026-го. Такие сроки назвал представитель организации Баляш Уйвари, его слова приводит РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе представитель ЕК заявил, что первые выплаты могут произойти уже в начале второго квартала. В ближайшем будущем комиссия может принять соответствующие законодательные акты.

Решение о предоставлении Украине финансового займа в качестве помощи на 2026-2027 годы приняли в Европе в середине декабря 2025-го. Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, кредит будет обеспечен бюджетом Евросоюза.

Возможность использования для погашения этого кредита замороженных активов России остается открытой, добавил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По словам лидера Германии, 90 миллиардов евро будет достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года.