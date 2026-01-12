Стало известно, какой удар может нанести Иран по США

Иран может нанести ответный удар по США, сообщает CNBC. Иранские протесты против правительства, начавшиеся из-за инфляции, переросли в общенациональные волнения. По данным Human Rights Activists News Agency, погибло более 500 человек. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих и возможных ответных мерах, включая военные действия.

Эксперты предупреждают, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, что приведет к повышению цен на нефть до 20 долларов за баррель. Официальные представители Ирана угрожают атаковать Израиль и американские базы в ответ на возможный удар.

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, сообщил о начале расследования своей деятельности в связи с запланированной реконструкцией штаб-квартиры ФРС, которая обойдется в 2,5 миллиарда долларов. Это решение связывают с отказом от снижения процентных ставок.

Дональд Трамп ввел запрет на поставку венесуэльской нефти на Кубу, в ответ на что Куба выразила намерение заключить нефтяное соглашение с Соединенными Штатами. Президент США подписал указ, который препятствует аресту доходов от продажи венесуэльской нефти на счетах Казначейства США.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones достигли новых исторических максимумов. Нефть немного подорожала, а стоимость золота установила новый исторический рекорд.