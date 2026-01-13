Мировые цены на серебро достигли максимума

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $89 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

В ходе торгов котировки ускоряли рост в течение дня. По данным на 15:59 мск, цена серебра увеличивалась на 1,27% — до $86,17 за унцию, к 16:11 мск рост усилился до $87,04 (+2,3%). К 17:13 мск драгметалл торговался на уровне $88,43 (+3,92%), а к 17:47 мск подорожал до $89,15 за тройскую унцию, прибавляя 4,78%.

Одновременно фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на Comex демонстрировал более умеренную динамику и находился на уровне $4 642,8 за тройскую унцию, что на 0,61% выше предыдущих значений.

Накануне рыночная капитализация серебра превысила капитализацию американской компании Nvidia, в результате чего драгметалл занял второе место по этому показателю, уступая лишь золоту.