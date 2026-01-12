В Белом доме заявили о миллионах баррелей венесуэльской нефти, которая направляется в США

Тридцать один миллион баррелей нефти направляется из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в в эфире телеканала Fox News.

© Global look

«Тридцать один миллион баррелей нефти сейчас направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Эти деньги поступают на счет, который контролируется правительством США», — сказала она.

8 января Трамп заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от Вашингтона серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу.

7 января Трамп сказал, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства «будут находиться под моим контролем, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и США».