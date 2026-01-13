Китай опередил Европу в закупках у «Газпрома»

В 2025 года Китай впервые купил у «Газпрома» больше газа, чем все европейские потребители вместе взятые, включая Турцию. Об этом в Telegram-канале сообщила российская компания.

За 12 месяцев по газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлено 38,8 миллиарда кубометров газа, что на 24,8 процента больше, чем годом ранее, и даже немного превышает максимальную мощность (38 миллиардов кубометров).

Также выросли поставки газа в ближнее зарубежье. В направлении Казахстана, Узбекистана и Киргизии они прибавили 22,2 процента, а в Грузию — 40,4 процента.

Объем поставок в натуральном выражении в эти страны и в Европу «Газпром» не приводит. Рекордно низкие поставки европейским странам связаны с прекращением транзита газа через Украину.

На совещании в конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Сила Сибири-2» в Китай обязательно будет построен, причем досрочно, однако конкретных сроков не назвал.

О подписании юридически обязывающего меморандума с китайской стороной по поводу нового газопровода Миллер сообщил в сентябре прошлого года. С тех пор никаких подробностей относительно заключения контракта не появилось, китайская сторона эту информацию никак не комментировала, а СМИ выяснили, что ключевые вопросы так и не были решены.