Минпромторг высказался по поводу объема параллельного импорта

Минпромторг России, как заявил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов, будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта.

Министр также добавил, что с зарубежными правообладателями будут «выходить на траекторию нормальных правоотношений».

Известно, что механизм параллельного импорта в нашей стране продлен и на наступивший год. Мера позволяет осуществлять ввоз ограниченного перечня товаров без разрешения производителя.

Данный механизм был запущен в РФ в 2022 году на фоне "бегства" с российского рынка иностранных компаний.