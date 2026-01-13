Украина просрочила многомиллионный долговой платеж МВФ

Украина допустила просрочку по крупному обязательству перед Международным валютным фондом — это следует из официального платёжного календаря МВФ, который изучили журналисты РИА Новости. Срок перечисления средств истёк в начале недели, однако транзакция так и не была зафиксирована.

Речь идёт о платеже, крайний дедлайн которого пришёлся на полночь понедельника по вашингтонскому времени. Киев должен был вернуть 125,7 млн специальных прав заимствования — части долга по кредитной линии фонда, формируемой за счёт взносов государств-участников МВФ.

По состоянию на утро вторника в системе фонда отсутствовали какие-либо подтверждения поступления этой суммы. В опубликованном графике платежей также указано, что следующий транш для Украины назначен на 24 февраля и составит 62,5 млн SDR. Кроме того, в период с февраля по апрель страну ожидают ещё несколько значительных выплат по ранее полученным займам.

На этом фоне ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что для восстановления экономики и запуска устойчивого роста в перспективе ближайшего десятилетия стране потребуется порядка 800 млрд долларов. По её оценке, Киев рассчитывает сформировать эту сумму за счёт комбинации безвозмездной помощи, кредитных ресурсов и привлечения частного капитала.