Евросоюз проиграл гонку за важнейшие полезные ископаемые

Европейский союз сохраняет высокую зависимость от импорта редкоземельных элементов. В 2024 году 95% поставок критически важных минералов в ЕС пришлось на Китай, Малайзию и Россию. При этом Китай контролирует около 81% мировых мощностей по их переработке, передает Reuters.

Для снижения этой зависимости Евросоюз запускает собственную программу. В декабре 2025 года представлен план действий ResourceEU с бюджетом 3 миллиарда евро. Его цель — к 2030 году нарастить добычу и переработку критических минералов в регионе, упрощая разрешительные процедуры и вводя ограничения на экспорт сырья.

Однако эксперты отмечают, что усилия ЕС пока отстают от мер других стран. К примеру, США уже опережают Европу в диверсификации поставок благодаря активной господдержке — налоговым льготам и субсидиям, закрепленным в таких законах, как «Закон о снижении инфляции». Это привлекает больше инвестиций в американские проекты.

В то же время в Европе сохраняются препятствия. Например, марганцевый проект в Чехии столкнулся с затяжными сложностями при получении разрешений. Великобритания в свою очередь обновила стратегию, чтобы ускорить диверсификацию поставок и снизить административные барьеры.