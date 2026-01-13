Раскрыто содержание 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз может представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Об этом во вторник, 13 января, сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

© Вечерняя Москва

По его данным, Финляндия и Швеция предлагают ограничить экспорт предметов роскоши в РФ, запретить обслуживание российских нефтяных танкеров и сократить квоты на импорт российских удобрений, передает издание.

Ранее стало известно, что Венгрия рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине. Будапешт исходит из того, что антироссийские ограничения должны быть сняты после прекращения боевых действий. Глава правительства Виктор Орбан подчеркнул, что именно завершение конфликта может создать условия для пересмотра санкционной политики.

В США допустили голосование за усиление санкций против России

Ранее Орбан заявил, что разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая конфликт на Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат соглашение о нормализации отношений с Россией без участия европейских стран.