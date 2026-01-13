Россия активно работает над обходом санкций США

Россия разрабатывает меры для преодоления последних американских санкций, чтобы Индия могла продолжать импортировать значительные объемы нефти из России. Об этом сообщает The Guardian.

Отраслевые аналитики усомнились, что санкции смогли окончательно разорвать долгосрочную зависимость Индии от дешевой нефти из России. Несмотря на недавние ограничения, четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны продолжают использовать преимущественно российское сырье.

Россия предпринимает шаги по реорганизации своей цепочки поставок, чтобы Индия могла обходить санкции США. Если нефть поступает не от компаний «Роснефть» или «Лукойл», то американские санкции не затрагивают нефтеперерабатывающие заводы, говорится в материале.

Статистика экспорта демонстрирует, что к декабрю на рынке появились новые российские компании, занимающиеся экспортом нефти. Предполагается, что эти компании будут выполнять роль посредников между крупными российскими нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими предприятиями в Индии.