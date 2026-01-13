Оценены последствия невыплаты кредитов МВФ Украиной

Серьезных последствий невыплаты кредитов Международному валютному фонду (МВФ) Украиной ждать не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин.

Он не исключил, что задолженности могут простить в рамках урегулирования конфликта.

«Пока МВФ командуют американцы, никаких значимых последствий для Украины не будет. Это все же не нейтральная международная организация, которая действует исключительно в рамках своего внутреннего устава — она уже неоднократно делала послабления для различных стран, когда это было выгодно США», — напомнил политолог.

Он также добавил, что влияние на МВФ имеют преимущественно представители демократической партии США, лояльно относящиеся к Украине и ее руководству.

«Не исключаю также, что в плане по мирному урегулированию украинского конфликта также есть пункт о прощении всех долгов», — допустил Жарихин.

Ранее стало известно, что власти Украины просрочили выплату МВФ в общей сложности свыше 170 миллионов долларов. Срок погашения задолженности истек в понедельник, 12 января, в 00:00 по времени Вашингтона.