Индия изменит свою торговую политику

После решения американского президента Дональда Трампа о новых пошлинах Индии потребуется изменить свою торговую стратегию. Об этом пишет газета The Times of India.

Глава Белого дома ранее ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Тегераном. Это случилось после протестов в Иране, в организации которых местное правительство обвинило США и Израиль.

Издание подчеркивает, что давление с американской стороны заставит Индию пересмотреть торговые отношения и защитить своих производителей и экспортеров. Стране необходимо будет найти баланс между экономикой, геополитикой и стратегическими интересами, чтобы сохранить связи с США.

Индия занимает пятое место среди торговых партнеров Ирана. Экспорт включает рис, чай, сахар, лекарства и электротовары. Из Ирана импортируются сухофрукты и химическая продукция.