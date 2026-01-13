Швейцария приняла решение по поводу санкций ЕС против РФ

Швейцария, как заявило правительство страны, вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении 5 физических и 4 юридических лиц, а также в отношении 41 судов из РФ.

Министерство экономики, как говорится в заявлении, 12 января внесло поправки в приложения к постановлению.

Решение вступит в силу сегодня в 23 часа по местному времени.

В декабре Совет ЕС ввел санкции против 41 судна танкерного флота, которые, по его оценке, перевозят нефть РФ. Также в списки попали пять физлиц и четыре юрлица, которые, по версии Евросоюза, связаны с поставками российской нефти.