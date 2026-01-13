Россиян призвали готовиться к резкому подорожанию продуктов

В начале 2026 года в России резко подорожает ряд важных продуктов питания, а также алкоголь и табак. Такой прогноз дал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.

Резкое подорожание фруктов и овощей аналитик назвал обычным для января явлением. В начале этого года их стоимость вырастет на 15-20 процентов. Что касается алкоголя и табака, то их стоимость заметно вырастет из-за очередного повышения акцизов. Цены на эту продукцию увеличатся в среднем на 17-30 процентов.

Заметному подорожанию также будут подвержены и другие ключевые продукты. Так, стоимость чая и кофе, по оценке Панченко, в январе увеличится на 15-20 процентов, круп, макарон, растительных масел и консервов — на 5-15 процентов, а мясо и молочка прибавят в стоимости 10-20 процентов.

На динамику во многом окажут влияние повышение НДС с 20 до 22 процентов и увеличение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Это приведет к удорожанию логистики, сырья и энергоносителей, что в конечном счете выльется в заметное повышение розничных цен на продукты для конечных потребителей, констатировал Панченко.

Раз в два месяца: Двузначная продуктовая инфляция ждет россиян

Из-за продолжающегося роста цен многие россияне перешли к сберегательной модели финансового поведения и стали тщательнее подходить к выбору продуктов питания, делая ставку на более дешевую продукцию. Ожидать скорого изменения тенденции не приходится, сходятся во мнении эксперты. В 2026 году, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, темпы роста зарплат россиян замедлятся. Все это будет способствовать расцвету «магазинов для бедных».