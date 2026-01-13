Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие

Объем торговли между странами — членами Европейского союза сократился впервые почти за десять лет, исключая период пандемии COVID-19, несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка перед лицом экономических угроз со стороны Китая и США. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект ежегодного отчета Европейской комиссии о едином рынке Евросоюза.

Издание отмечает, что документ опубликуют позднее в этом месяце, кроме того, его могут изменить.

Согласно информации Financial Times, в 2024 году доля торговли между странами ЕС снизилась до 22% в сравнении с 23,5% в 2023 году. FT указывает, что это первое падение показателя с 2016 года, если исключать последствия пандемии коронавируса.

В это же время срок, необходимый для разработки и утверждения общеевропейских стандартов на товары, вырос с 3,2 года в 2023-м до четырех лет в 2024 году.

В документе подчеркивается, что существуют улучшения в некоторых областях торговли внутри ЕС, таких как признание профессиональных квалификаций на уровне Европейского союза и внедрение цифровых технологий, но в других областях наблюдается «явное ухудшение». Например, доля прямых иностранных инвестиций Евросоюза за последние пять лет уменьшилась на 22%. В отчете отмечается, что «фрагментированные» национальные правовые нормы «до сих пор усложняют и удорожают создание и управление компаниями на всей территории Европейского союза, при этом на сегодняшний день прогресс не отмечается».

Опрошенные FT чиновники выразили мнение, что падение объемов торговли между странами Евросоюза, возможно, связано с колебаниями цен на энергоносители после начала военного конфликта на Украине и введения санкций против России.

Ранее сообщалось, что объем торговли России и ЕС в сентябре снизился до минимума с июня 1999 года.