Международные резервы России достигли рекордных $763,9 млрд

Международные резервы России на конец декабря 2025 года достигли исторического максимума в $763,9 млрд.

Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили $763,9 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в заявлении.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что экономика России к концу 2025 года приблизилась к стагнации.