Стал известен новый курс доллара

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 14 января.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 6 копеек, составив 78,8527 руб. Курс евро поднялся на 43 коп. до 92,3973 руб.

Китайский юань установлен на 11,2763 руб.

«Первую полноценную торговую неделю российский рынок начал в красных тонах. С одной стороны, на него давит геополитика. С декабря 25 венесуэльских нефтяных танкеров перешли под российский флаг. В итоге, судно под именем Marinera, ранее Bella 1, было захвачено американскими военными. Причина: подозрения на обход санкций в перевозках нефти из Венесуэлы. Также США планируют законопроект об усилении антироссийских санкций. Штаты хотят ввести 500%-ые пошлины на страны, закупающие российские энергоносители. Это повышает градус в российско-американских отношениях», - сообщил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

С другой стороны, на индекс Мосбиржи оказал технический фактор.

«Тяжеловесные акции Лукойла и Роснефти очистились от промежуточных дивидендов за 2025 г. Их дивидендные гэпы — на уровне доходностей от выплат нефтяников. Поэтому мартовский фьючерс на индекс Мосбиржи оказался более устойчив. Он уже не учитывал эти дивиденды. На фоне мировой геополитической нестабильности центробанки и инвесторы продолжают активно скупать золото. Вместе с золотом растут цены на металлы платиновой группы, никель, алюминий и медь. Стоимость алюминия превысила $3,1 тыс. за тонну, а меди — $13 тыс. за тонну. Уровень поддержки по индексу Мосбиржи находится на 2700 п. Котировки спустились к нему вплотную. После переваривания геополитических новостей ждем отскока от поддержки. Ближайшая цель на 2740 п., затем 2800 п.», - сообщил аналитик.

