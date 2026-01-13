ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала официальное предостережение в связи с публичными прогнозами о возможном росте цен на продовольствие до 30%. Ведомство указывает, что такие заявления могут спровоцировать необоснованное повышение цен на рынке.

Как сообщает пресс-служба ФАС, предостережение направлено в связи с прогнозами, озвученными в СМИ управляющим партнером агентства Agro and Food Communications Александром Панченко. ФАС отмечает, что подобные публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как сигнал к действию и привести к согласованному поведению, которое запрещено антимонопольным законодательством. Эти данные опубликованы на официальном сайте службы.

Ранее СМИ со ссылкой на Александра Панченко сообщили, что к концу января в России якобы ожидается подорожание некоторых продуктов питания. По его словам, это связано с ростом налоговой нагрузки и себестоимости. В частности, алкоголь может подорожать на 17-30%.