Цены на нефть резко выросли

Цены на нефть резко пошли вверх после введения США пошлин 25% для товаров из стран, ведущих дела с Ираном. Меньше чем за сутки котировки барреля Brent выросли на 2 долл. (3%) и превысили 65 долл.

© Российская Газета

Все события в Венесуэле, включая захват нефтяных танкеров в Атлантике и похищение президента страны Николаса Мадуро, не могли заставить котировки превысить уровень 64 долл. за баррель. Причем прямой угрозы поставкам иранской нефти за границу новые американские тарифы не несут. Экспорт нефти из Ирана запрещен санкциями США с мая 2019 года. То есть официально иранскую нефть никто на мировом рынке не закупает.

Рост котировок, видимо, связан с возросшими рисками, что новые американские тарифы будут применены к тем, кого подозревают в закупках иранской нефти. Несмотря на запрет, ее экспорт последние годы только рос, с 0,4 млн баррелей в сутки в 2021 году до 1,5-1,9 млн баррелей (по разным оценкам) в 2025 году.

Вкупе с проблемами с поставками из Венесуэлы возможное снижение или вовсе прекращение экспорта нефти из Ирана может серьезно изменить баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.

Ожидаемого профицита не случится, цены на нефть будут расти, а ОПЕК+, по-видимому, сможет продолжить наращивать добычу уже со второго квартала этого года.

Впрочем, есть и другой сценарий. В Иране происходит переворот (в стране с конца прошлого года идут массовые беспорядки), санкции снимаются, экспорт нефти увеличивается. В результате котировки барреля снижаются, а альянсу ОПЕК+ приходится сохранять существующие квоты добычи до конца года или даже вернуться к их сокращению. Венесуэльские проблемы в этом сценарии, наоборот, будут сглаживать "внеплановое" увеличение предложения.

США будут пытаться контролировать потоки экспорта иранской нефти

Впрочем, эксперты, опрошенные "РГ", считают, что эффект от новых пошлин США против Ирана не будет долговременным. Как замечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, иранский нефтяной экспорт уже давно находится под международными санкциями и поэтому осуществляется по "серым" схемам. Новые американские рестрикции ничего не меняют в этом раскладе, они запрещают уже запрещенное.

Схожее мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. Страна уже много лет находится под санкциями и разработала механизмы их обхода. Например, перекачка нефти из танкеров "теневого флота" в другие суда в международных водах.

Главным потребителем нефти из Ирана является Китай. Он не покупает ее напрямую, поэтому официально импорт из Исламской Республики равен нулю. Большая часть иранской нефти поступает в КНР (по данным 2024 года, около 1,4 млн баррелей в сутки) через Малайзию.

Андрианов полагает, что новые пошлины США - очередной сигнал Пекину, наряду с атакой на танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть в тот же Китай. Ранее сырье из Боливарианской Республики также маскировалось в китайской торговой статистике под малазийское, и это был секрет Полишинеля. Теперь же Трамп нарушает существовавшие правила игры.

Но рост цен на нефть США сейчас абсолютно не нужен. Дональд Трамп уже пообещал снизить котировки до 50 долларов за баррель. Поэтому расчет, видимо, сделан именно на скорую смену власти в Исламской Республике, перекрывая действующей власти пути получения нефтяных доходов.

С точки зрения Пигарева, администрация Трампа преследует цель по захвату контроля или достижению договоренностей с властями стран, которые поставляют нефть в Китай с дисконтом: Венесуэлы, Ирана, России. Для получения такого контроля США нужно, чтобы власть в Иране сменилась.

С другой стороны, есть интересы американских нефтяников. Андрианов уверен, что США будут стараться любыми способами ограничить нефтяной экспорт Ирана, а взамен предлагать тому же Китаю собственное сырье (закупка американских энергоносителей - один из важнейших пунктов возможной сделки Вашингтона и Пекина).

Но здесь стоит заметить, что американская нефть не совсем подходит Китаю как замена иранской - по качественным характеристикам. На китайском рынке иранское сырье проще всего заменить российским, они схожи, или из других ближневосточных стран.

Что касается действий ОПЕК+, то увеличивать квоты добычи, чтобы заместить на мировом рынке нефть Ирана, смысла нет, считает Андрианов. Сейчас и так наблюдается заметное превышение предложения над спросом. Как ни цинично это звучит, рост напряженности вокруг Ирана сыграет на руку альянсу - поддержит на некоторое время нефтяные котировки и нефтегазовые доходы стран - членов ОПЕК+.