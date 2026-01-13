Украина на 20% увеличила импорт газа из Словакии и Польши

Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и снижения генерации электроэнергии.

Объемы импорта выросли с примерно 24 млн куб.м в сутки до 30 млн куб.м, отмечает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на данные Оператора газотранспортной системы Украины. В частности, поставки газа увеличены из Словакии и Польши.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, в свою очередь, пояснил, что импорт осуществляется по всем доступным маршрутам, "чтобы диверсифицировать поставки и минимизировать риски". По его словам, поддержание ритмичности импорта позволяет покрывать текущее потребление и компенсировать потери собственной добычи.

Украина импортировала в 2025 году почти 6 млрд куб. м природного газа, сообщал ранее коммерческий директор компании "Нафтогаз" Сергей Федоренко. По его словам, на первый квартал 2026 года были законтрактованы поставки газа из ЕС, а также американского сжиженного природного газа объемом 300 млн куб. м.

11 декабря "Нафтогаз" заявил, что в связи с падением внутренней добычи газа вынужден увеличить объемы контрактования импортного газа, чтобы обеспечить всех потребителей в отопительный сезон. В компании признали, что "работают с западными партнерами" над поиском дополнительных финансовых инструментов и задействуют как внешние, так и внутренние ресурсы. По оценке холдинга "ДТЭК", Украине из-за повреждения газовой инфраструктуры нужно импортировать этой зимой более 4 млрд куб. м общей стоимостью около €2 млрд.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.