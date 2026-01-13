Украина просрочила платеж по долгу в МВФ на 179,6 млн долларов

Национальный банк Украины на конце рабочего дня вторника, 13 января, так и не сообщил о перечислении очередного транша по кредиту МВФ, хотя срок платежа по нему истек минувшей ночью.

Как передает ТАСС, Национальный банк Украины не предоставил информации о перечислении 179,6 млн долларов в счет погашения долга перед Международным валютным фондом к концу рабочего дня 13 января.

Данные о проведении платежа отсутствуют также у комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Просрочка выплаты может осложнить получение Киевом новых траншей в будущем, отмечает агентство.

За декабрь 2025 года Украина получила примерно 6,5 млрд долларов от международных спонсоров, включая страны Евросоюза и Всемирный банк, однако эти средства в основном направляются на военные нужды и социальные программы.

Программа EFF Украины с МВФ рассчитана на 2023–2027 годы и предусматривает выделение 15,6 млрд долларов, но Киев уже обратился в фонд с предложением создать новую программу.

Гэвин Грей, руководитель миссии МВФ по Украине, оценил дефицит финансирования украинского бюджета в 2026–2029 годах примерно в 136,5 млрд долларов, а на 2026–2027 годы остаточный дефицит может составить порядка 63 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан отметил, что просрочка Украиной платежа МВФ не повлечет для страны серьезных последствий из-за политической поддержки со стороны Запада.

Киев допустил просрочку платежа МВФ на сумму примерно 171,9 млн долларов. Украина также обязана перечислить почти 180 млн долларов фонду по программе расширенного финансирования.