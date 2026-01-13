Трамп рассказал, какую цену на нефть хотел бы видеть

Соединенные Штаты хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках - до отметки $53 за баррель. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Я бы хотел это увидеть, да", - сказал он в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган), куда отправился с рабочей поездкой, комментируя вопрос о том, добивается ли он понижения цен на нефть. "Мы сейчас находимся [на отметке] 58 [долларов за баррель]. Я бы хотел видеть 53 [доллара за баррель]", - заявил Трамп.