Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что нехватка энергоресурсов из России приводит к "краху всей бизнес-модели ФРГ", которая на протяжении десятилетий работала "исключительно хорошо".

Вайдель отметила, что "провальный эксперимент по энергетическому переходу должен быть немедленно прекращен".

"Мы [АдГ] выступаем за доступную энергию за счет возвращения к атомной энергетике, и прежде всего, нам нужны доступные ресурсы, газ и нефть, которые мы можем получать из России. Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий", - заявила она журналистам по итогам заседания фракции АдГ в Бундестаге.

Политик указала, что Германия импортировала ресурсы и, таким образом, могла производить.

"Мы могли производить автомобили, наша химическая промышленность была крупнейшей. Мы были лидерами повсюду. Мы были лидерами по патентам, и это стало возможным только благодаря низким затратам на энергию", - констатировала лидер АдГ.

В противном случае, как заметила она, конкурентоспособность сводится к нулю.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ.