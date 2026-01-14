В России нашли способ побороть рост цен на бензин

Для того, чтобы стабилизировать цены на бензин, в России предложили обязать нефтяные компании реализовывать один процент производимого топлива напрямую АЗС, аграриям и промышленным потребителям. Проработать такие действия поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже вице-премьер РФ Александр Новак, пишут «Известия».

Кроме того, предлагается сократить объем реализации топлива крупным оптом.

Бензин в январе неожиданно подорожал: эксперты связали это с повышением НДС

Такие меры могут помочь мелкооптовым потребителям закупать топливо напрямую у нефтяников, без наценки трейдера, и, соответственно, не завышать цены на бензин простым потребителям.

Однако, некоторые аналитики считают, что на розничные цены данные изменения повлияют незначительно и водители не заметят большой разницы.

В конце 2025 года бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подешевел на пять процентов. Но темпы удешевления топлива оказались двузначными.