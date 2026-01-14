Китай стал больше торговать с Европой

Китай в 2025 году стал больше торговать с Европой. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает ТАСС.

За год объем торговли вырос на 5,4 процента, до 828,11 миллиарда долларов. Заметно выросли поставки китайских товаров — на 8,4 процента, до 559,94 миллиарда долларов. Импорт европейских товаров незначительно сократился, до 268,16 миллиарда долларов (минус 0,4 процента).

Положительное сальдо Китая в торговле с Евросоюзом (ЕС) в 2025 году составило 291,78 миллиарда долларов (плюс 18 процентов).

В декабре товарооборот КНР и ЕС увеличился на 13,9 процента в месячном выражении и составил 78,83 миллиарда долларов. Экспорт Китая вырос на 10,1 процента, до 51,91 миллиарда долларов, а импорт из ЕС вырос на 22,1 процента, до 26,92 миллиарда долларов.

Главным торговым партнером КНР осталась Германия, при этом за год экспорт из Китая увеличился на 10,5 процента, до 118,27 миллиарда долларов, импорт из ФРГ уменьшился на 2,1 процента, до 92,84 миллиарда долларов. На втором месте расположились Нидерланды, а на третьем — Франция.

В то же время объем российско-китайской торговли уменьшился на 6,9 процента и достиг 228,1 миллиарда долларов. За указанный период экспорт из Китая в Россию сократился на 10,4 процента и составил 103,3 миллиарда долларов. Что касается российского импорта в КНР, то он потерял 3,9 процента и оценивается в 124,79 миллиарда.